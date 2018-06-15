Омбудсмен РФ обіцяє Денісовій передати інформацію про стан здоров'я Сенцова

Ведуться перемовини про те, щоб Олега Сенцова оглянули незалежні лікарі

Омбудсмен Російської Федерації (РФ) Тетяна Москалькова обіцяє Уповноваженому Верховної Ради (ВР) України з прав людини Людмилі Денісовій передати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляється на сайті Уповноваженого ВР України з прав людини.

"Тетяна Москалькова мене повідомила, що отримала усну інформацію щодо стану здоров’я Олега Сенцова. Омбудсмен РФ зараз вимагає, щоб їй було надано все в письмовому варіанті й тоді вона поділиться цією інформацією зі мною", - повідомляє Людмила Денісова.

Так, за словами Уповноваженого, в останній телефонній розмові Омбудсмен Російської Федерації (РФ) Тетяна Москалькова запевнила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч Людмили Денісової з Олегом Сенцовим.

Також, омбудсмен наголошує, що ведуться перемовини про те, щоб Олега Сенцова оглянули незалежні лікарі.

"У понеділок зустрічаємось з Тетяною Москальковою і будемо складати "дорожню карту" наших візитів", - говорить Денісова.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Уповноваженому Верховної ради України Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.