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Інтерв'ю

Омбудсмен РФ обіцяє Денісовій передати інформацію про стан здоров'я Сенцова

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 14:32
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Ведуться перемовини про те, щоб Олега Сенцова оглянули незалежні лікарі

Омбудсмен Російської Федерації (РФ) Тетяна Москалькова обіцяє Уповноваженому Верховної Ради (ВР) України з прав людини Людмилі Денісовій передати інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляється на сайті Уповноваженого ВР України з прав людини.

"Тетяна Москалькова мене повідомила, що отримала усну інформацію щодо стану здоров’я Олега Сенцова. Омбудсмен РФ зараз вимагає, щоб їй було надано все в письмовому варіанті й тоді вона поділиться цією інформацією зі мною", - повідомляє Людмила Денісова.

Так, за словами Уповноваженого, в останній телефонній розмові Омбудсмен Російської Федерації (РФ) Тетяна Москалькова запевнила, що докладає всіх зусиль, аби найближчим часом відбулась зустріч Людмили Денісової з Олегом Сенцовим.

Також, омбудсмен наголошує, що ведуться перемовини про те, щоб Олега Сенцова оглянули незалежні лікарі.

 "У понеділок зустрічаємось з Тетяною Москальковою і будемо складати "дорожню карту" наших візитів", - говорить Денісова.  

Нагадаємо, що раніше сьогодні Уповноваженому Верховної ради України Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з політв'язнем Олегом Сенцовим в колонії в Лабитнангі (Російська Федерація) і попросили покинути виправний заклад.

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Теги публікації: омбудсмен, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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