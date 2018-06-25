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Омбудсмен РФ Москалькова завтра посетит Украину с мониторинговым визитом

НовостиОбщество    25.06.2018 - 17:47
Фото: Татьяна Москалькова (ombudsmanrf.org)
Фото: Татьяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Целью визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправится в Украину. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

"В соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации В. В. Путиным и президентом Украины П. А. Порошенко, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 26 июня с.г. планирует посетить осужденного М. Е. Одинцова, содержащегося в СИЗО г. Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой и уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Л. Л. Денисовой", - говорится в сообщении.

Кроме того, Москалькова  намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

Указано, что целью мониторингового визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в Российской Федерации обратилось к Федеральной службе безопасности России и российскому омбудсмену Москальковой относительно визита Денисовой к политзаключенным. 

Посольство Украины в РФ обратилось к ФСБ и Москальковой по вопросу визита омбудсмена к Сенцову Песков заявил, что "обмен условностями" затрудняет процесс посещения политзаключенных
Теги публикации: Российская Федерация, омбудсмен, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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