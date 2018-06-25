Омбудсмен РФ Москалькова завтра відвідає Україну з моніторинговим візитом

Метою візиту є всебічна оцінка дотримання прав громадян, зокрема умов та порядку їх утримання під вартою

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відправиться в Україну. Про це йдеться на сайті омбудсмена.

"Згідно з домовленостями між президентом Російської Федерації В. В. Путіним і президентом України П. О. Порошенко, уповноважений з прав людини в Російській Федерації Т. М. Москалькова 26 червня ц. р. планує відвідати засудженого М. Е. Одінцова, що міститься в СІЗО м. Києва, що входить до складу списків, вироблених і переданих один одному уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Т. М. Москальковою та уповноваженим Верховної ради України з прав людини Л. Л. Денисовою", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Москалькова має намір зустрітися з російськими моряками з судна "Норд", що знаходяться на території України.

Зазначено, що метою моніторингового візиту є всебічна оцінка дотримання прав громадян, зокрема умов та порядку їх утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України в Російській Федерації звернулося до Федеральної служби безпеки Росії і російського омбудсмена Москалькової щодо візиту Денисової до політв'язнів.