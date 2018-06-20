Омбудсмен РФ Москалькова планирует посетить Вышинского

Она планирует с ним встретиться 23 июня

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует 23 июня посетить журналиста Кирилла Вышинского, арестованного в Украине по обвинению в госизмене. Об этом говорится в сообщении на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой.

Как отмечается, она написала письмо украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

"В рамках договоренности о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина РФ Вышинского Кирилла Валерьевича, 1967 года рождения, содержащегося в СИЗО города Херсона", - отметила она в письме.

Также Москалькова выразила благодарность Денисовой "за намерение принять меры для его переведения из Херсона в Киев".

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства.

Напомним, главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства. Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой.

Отметим, в Киеве 15 мая сотрудники СБУ задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В тот же день Вышинскому было объявлено подозрение в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ранее СБУ провела обыски в офисе компании.