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Луценко назвав терміни завершення слідства у справі Савченко

НовиниПолітика    01.06.2018 - 22:49
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Генпрокурор також повідомив, що Савченко поки не пройшла детектор брехні

Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав терміни завершення слідства у справі Надії Савченко. Про це він повідомив сьогодні в ефірі "Радіо НВ".

"Зараз досудове слідство підходить до кінця. Я планую в найближчі місяці завершення досудового слідства. Потім неминуче настане етап ознайомлення з матеріалами слідства, який також займе кілька місяців. Сподіваюся, що до кінця року... ми перейдемо до відкритого суду", - сказав він.

Луценко також повідомив, що Савченко поки не пройшла детектор брехні.

"Перший раз процес не відбувся через початок її голодування. Потім вона припинила голодування, щоб пройти детектор. Але експерти, які обслуговують цей процес, заявили про неможливість дати відповідь на реакції", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 22 травня адвокат Надії Савченко заявив, що сторона захисту планує подавати скаргу в Європейський суд з прав людини.

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Теги публікації: Юрій Луценко, Надія Савченко, следствие  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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