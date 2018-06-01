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У ДМС заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 23:12
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вихід з громадянства не передбачено, якщо особі повідомлено про підозру

Головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства. Про це заявив прес-секретар Державної міграційної служби Сергій Гунько в ефірі "112 Україна".

"Законодавство України передбачає процедуру виходу з українського громадянства. Однієї будь-якої заяви будь-якої особи недостатньо для того, щоб вона мала якісь правові наслідки", - розповів Гунько.

Він додав, що процедуру виходу з українського громадянства передбачено виключно для громадян України, які постійно проживають на території іноземної держави, тому звернення має бути спрямоване до закордонної дипломатичної установи.

"Не знаю, чи він проживає постійно на території іноземної держави. Очевидно, що він до закордонної дипломатичної установи, до посольства України в іноземній державі наразі навряд чи зможе звернутися", - зазначив прес-секретар ДМС.

Крім того Гунько нагадав, що ст. 18 закону про громадянство прямо вказує на те, що вихід з громадянства не передбачено, якщо особі повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

"І насамкінець, третій момент, - стаття 2 закону України про громадянство вказує на те, що якщо громадянин України є також громадянином іноземної держави, то у правовідносинах з Україною його визнають виключно як громадянина України. Тобто наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій чи будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом", - підсумував він.

Нагадаємо, головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський під час засідання Апеляційного суду у Херсоні заявив, що виходить з українського громадянства. Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом.

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Теги публікації: СМИ, гражданство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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