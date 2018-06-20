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Омбудсмен РФ Москалькова планує відвідати Вишинського

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 21:19
Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)
Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Вона планує з ним зустрітись 23 червня

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова планує 23 червня відвідати журналіста Кирила Вишинського, заарештованого в Україні за звинуваченням у держзраді. Про це йдеться в повідомленні на сайті Уповноваженої з прав людини в РФ Москалькової.

Як зазначається, вона написала лист українському омбудсмену Людмилі Денисовій.

"У рамках домовленості про дотримання принципу паритету планую відвідати 23 червня 2018 року громадянина РФ Вишинського Кирила Валерійовича, 1967 року народження, що міститься в СІЗО міста Херсона", - зазначила вона у листі.

Також Москалькова висловила подяку Денісовій "за намір вжити заходів для його переведения з Херсона до Києва".

Нагадаємо, раніше у Державній міграційній службі заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства.

Нагадаємо, головний редактор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський під час засідання Апеляційного суду у Херсоні заявив, що виходить з українського громадянства. Вишинський також звернувся до президента Росії Володимира Путіна за захистом.

Зазначимо, у Києві 15 травня співробітники СБУ затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. У той же день Вишинському було оголошено підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Раніше СБУ провела обшуки в офісі компанії.

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Теги публікації: омбудсмен, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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