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Омбудсмен раскритиковал заявления об "украинском русском языке": не имеют перспектив

Автор: Дмитрий Левицкий

Языковой омбудсмен Тарас Креминь раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена.

"Я не разделяю таких заявлений, и считаю их таковыми, которые не имеют никаких перспектив. Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", - заявил Кремень.

Омбудсмен подчеркнул, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

"У нас есть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", есть система образования, есть государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно обращать внимание", - добавил он.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента заявила о существовании в Украине "украинского русского языка". Она призвала демонополизировать право России на русский язык.

"И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель в эфире канала "ДОМ".

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывал не отказываться от русского языка и применять его для контрпропаганды против России.

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