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Омбудсмен розкритикував заяви про "українську російську мову": не мають перспектив

Автор: Дмитро Левицький

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.

Про це повідомила прес-служба мовного омбудсмена.

"Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", - заявив Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди та почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

"У нас є закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента заявила про існування в Україні "української російської мови". Вона закликала демонополізувати право Росії на російську мову.

"І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - сказала Мендель в ефірі каналу "ДОМ".

До цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав не відмовлятися від російської мови та застосовувати її для контрпропаганди проти Росії.

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Новини України языкукраинский языкомбудсменрусский языкЮлия Мендель
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