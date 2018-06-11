Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Омбудсмен просит МККК проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 12:56
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

С соответствующей просьбой Денисова обратилась к вице-президенту МККК Жилю Карбонье

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит Международный комитет Красного Креста (МККК) проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях. С соответствующей просьбой она обратилась к вице-президенту организации Жилю Карбонье, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сообщила она, попросив о содействии в визите представителя МККК в пенитенциарные учреждения, находящиеся на оккупированных территориях, чтобы проверить условия содержания украинцев и возможность оказания им медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному Верховной рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ).

Принцесса Лихтенштейна поднимет вопрос допуска Красного Креста к украинским политзаключенным В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных, - Порошенко
Теги публикации: Красный Крест, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь