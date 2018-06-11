Омбудсмен просит МККК проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях

С соответствующей просьбой Денисова обратилась к вице-президенту МККК Жилю Карбонье

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит Международный комитет Красного Креста (МККК) проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях. С соответствующей просьбой она обратилась к вице-президенту организации Жилю Карбонье, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Мною осуществляется мониторинг соблюдения прав граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - сообщила она, попросив о содействии в визите представителя МККК в пенитенциарные учреждения, находящиеся на оккупированных территориях, чтобы проверить условия содержания украинцев и возможность оказания им медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил Уполномоченному Верховной рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмиле Денисовой посетить украинских политзаключенных в Российской Федерации (РФ).