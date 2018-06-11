Омбудсмен просить МКЧХ перевірити умови тримання українців у тюрмах на окупованих територіях

З відповідним проханням Денісова звернулася до віце-президента МКЧХ Жиля Карбоньє

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова просить Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) перевірити умови тримання українців у тюрмах на окупованих територіях. З відповідним проханням вона звернулася до віце-президента організації Жиля Карбоньє, повідмоляє прес-служба омбудсмена.

"Мною здійснюється моніторинг дотримання прав громадян України, які тримаються в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей", - повідомила вона, попросивши про сприяння у візиті представника МКЧХ в пенітенціарні заклади, що знаходяться на окупованих територіях, щоб перевірити умови тримання українців і можливість надання їм медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко доручив Уповноваженій Верховної ради України (ВРУ) з прав людини Людмилі Денісовій відвідати українських політв'язнів у Російській Федерації (РФ).