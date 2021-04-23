Омбудсмен просит через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве

Он рассказал, что вчера, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на котором депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - то есть полтора года назад.

"В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке", - сообщил Кремень.

По словам чиновника, Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение.

"Мне обидно, что новоизбранные депутаты, как и городской голова, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году независимости?",- добавил он.

Он также рассказал, что в настоящее время осуществляются меры государственного контроля за использованием государственного языка отдельными депутатами Николаевского городского совета, которые систематически нарушают статью 12 языкового закона.