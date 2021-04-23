Омбудсмен просить через суд позбавити російську мову статусу регіональної в Миколаєві

Він розповів, що вчора, 22 квітня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, на якій депутати вкотре проігнорували питання скасування цього неконституційного рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - тобто півтора роки тому.

"У зв'язку з цим повторно звертаюся до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку", - повідомив Кремінь.

За словами посадовця, Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення.

"Мені прикро, що новообрані депутати, як і міський голова, свідомо ігнорують законодавство. Хіба таке можливо на 30-му році Незалежності?", - додав він.

Він також розповів, що наразі здійснюються заходи державного контролю за застосуванням державної мови окремими депутатами Миколаївської міської ради, котрі систематично порушують статтю 12 мовного закону.