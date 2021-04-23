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Омбудсмен просит через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 15:59
Омбудсмен просит через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве Фото: Тарас Креминь обратился к генпрокрору (Kremin/facebook.com)
Автор: Андрей Василюк

Николаевский городской совет до сих пор не выполнил законного требования по отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой относительно обеспечения этого решения в судебном порядке.

Об этом Кремень сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что вчера, 22 апреля, состоялось очередное пленарное заседание сессии Николаевского городского совета, на котором депутаты в очередной раз проигнорировали вопрос отмены этого неконституционного решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - то есть полтора года назад.

"В связи с этим повторно обращаюсь к ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке", - сообщил Кремень.

По словам чиновника, Николаев остается едва ли не единственным городом в Украине, где до сих пор действует антиконституционное решение.

"Мне обидно, что новоизбранные депутаты, как и городской голова, сознательно игнорируют законодательство. Разве такое возможно на 30-м году независимости?",- добавил он.

Он также рассказал, что в настоящее время осуществляются меры государственного контроля за использованием государственного языка отдельными депутатами Николаевского городского совета, которые систематически нарушают статью 12 языкового закона.

Напомним, Запорожский окружной административный суд отменил решение от 16 августа 2012 года о признании русского языка региональным языком на территории Запорожской области.

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень раскритиковал недавнее заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о существовании "украинского русского языка". По его словам, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

Омбудсмен отметил, что языковой вопрос в Украине нужно закрыть раз и навсегда и начать эффективно заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

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