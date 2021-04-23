Омбудсмен просить через суд позбавити російську мову статусу регіональної в Миколаєві

Миколаївська міська рада досі не виконала законної вимоги щодо скасування рішення щодо надання російській мові статусу регіональної. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до генпрокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення цього рішення у судовому порядку.

Про це Кремінь повідомив на своїй сторінці у Facebook .

Він розповів, що вчора, 22 квітня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, на якій депутати вкотре проігнорували питання скасування цього неконституційного рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" - тобто півтора роки тому.

"У зв'язку з цим повторно звертаюся до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку", - повідомив Кремінь.

За словами посадовця, Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення.

"Мені прикро, що новообрані депутати, як і міський голова, свідомо ігнорують законодавство. Хіба таке можливо на 30-му році Незалежності?", - додав він.

Він також розповів, що наразі здійснюються заходи державного контролю за застосуванням державної мови окремими депутатами Миколаївської міської ради, котрі систематично порушують статтю 12 мовного закону.