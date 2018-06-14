Омбудсмен: мы продолжаем настаивать на ближайшем посещении Сенцова в РФ

Денисова находится в РФ, где планирует посетить украинских политзаключенных

Украинская сторона продолжает настаивать на ближайшем посещении украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в Российской Федерации (РФ). Об этом заявила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире "112 Украина".

Так, на данный момент Денисова находится в РФ, где, согласно договоренности президентов Украины и России, планирует посетить украинских политзаключенных.

"Мы закончили переговоры в офисе уполномоченного РФ по правам человека. Предварительно, мы не подтвердили ту дорожную карту, которую они нам предлагали. Мы настаиваем на том, чтобы как можно быстрее мы посетили Олега Сенцова, потому что состояние его здоровья критическое. Хотя, нас тут уверяют в том, что он фактически не голодает и практически в нормальном состоянии. Но мы можем это подтвердить или опровергнуть только тогда, когда увидим его сами. Поэтому, мы продолжаем настаивать на ближайшем посещении Олега Сенцова", - заявила Денисова.

Отметим, по информации пресс-службы Денисовой, Россия предлагает возможную дату визита к Сенцову после 22 июня, что категорически не устраивает Украину.

Кроме того, Денисова добавила, что на данный момент дата приезда российского омбудсмена Татьяны Москальковой в Украину неизвестна.

"Мы также проговорили их (РФ, - ред.) списки, но они пока только согласовываются. Дата приезда Москальковой в Украину пока неизвестна...Мы представили свой план встречи с нашими заключенными. Пока он обсуждается", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Денисова планирует посетить незаконно удерживаемых в Российской Федерации украинских политзаключенных Романа Сущенко и Николая Карпюка.