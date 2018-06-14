Омбудсмен: ми продовжуємо наполягати на найближчому відвідуванні Сенцова в РФ

Денисова знаходиться в РФ, де планує відвідати українських політв'язнів

Українська сторона продовжує наполягати на найближчому відвідуванні українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в Російській Федерації (РФ). Про це заявила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі "112 Україна".

Так, на даний момент Денісова знаходиться в РФ, де, згідно з домовленістю президентів України і Росії, планує відвідати українських політв'язнів.

"Ми закінчили переговори в офісі уповноваженого РФ з прав людини. Попередньо, ми не підтвердили ту дорожню карту, яку вони нам пропонували. Ми наполягаємо на тому, щоб як можна швидше ми відвідали Олега Сенцова, тому що стан його здоров'я критичний. Хоча, нас тут запевняють у тому, що він фактично не голодує і практично в нормальному стані. Але ми можемо це підтвердити або спростувати лише тоді, коли побачимо його самі. Тому, ми продовжуємо наполягати на найближчому відвідуванні Олега Сенцова", - заявила Денісова.

Зазначимо, за інформацією прес-служби Денісової, Росія пропонує можливу дату візиту до Сенцова після 22 червня, що категорично не влаштовує Україну.

Крім того, Денісова додала, що на даний момент дата приїзду російського омбудсмена Тетяни Москалькової в Україну невідома.

"Ми також проговорили їх (РФ, - ред.) списки, але вони поки тільки узгоджуються. Дата приїзду Москалькової в Україну поки невідома...Ми представили свій план зустрічі з нашими ув'язненими. Поки він обговорюється", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Денісова планує відвідати незаконно утримуваних у Російської Федерації українських політв'язнів Романа Сущенка і Миколу Карпюка.