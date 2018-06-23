Омбудсмен: над политзаключенным Балухом издеваются в изоляторе

Балуха перевели в изолятор временного содержания

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в оккупированном Крыму, перевели в Роздольненский изолятор временного содержания (ИТС), где над ним издеваются. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Роздольненский изолятор временного содержания, где он терпит издевательств и унижения по национальным признакам со стороны руководителя ИТС.", - написала Денисова.

Также она отметила, что политзаключенный, который голодает уже 97 день, еще больше ужесточил голодовку.

"Это означает, что он от частичного типа снова переходит только на воду. За время голодовки Владимир потерял 30 кг веса. Это несет огромную угрозу для его жизни", - написала омбудсмен.

Уполномоченный парламента по правам человека призвала руководителя офиса Международного комитета Красного Креста в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруе и главу Региональной Делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту как можно быстрее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Владимир Балух, который голодает уже 97 день, ужесточил голодовку. Это означает, что он от частичного типа снова переходит... Опубликовано Людмилой Денисовой Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины призвали Российскую Федерацию предоставить доступ международным врачам к политзаключенному Владимиру Балуху.