Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна вимагає в РФ доступу міжнародних лікарів до політв'язня Балуха

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 17:14
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Життя політв'язня під загрозою у зв'язку з голодуванням

Україна вимагає у Російської Федерації (РФ) доступу міжнародних лікарів до політв'язня Володимира Балуха, якого підконтрольна Кремлю влада утримує в СІЗО окупованого Криму. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Без сліз неможливо дивитись. Вимагаємо доступу українських або міжнародних лікарів до Володимира Балуха. Час йде на дні. Вимагаємо звільнення", - заначила Беца.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що вимагає термінового доступу до українського політв’язня Володимира Балуха, життя якого під загрозою.

Зазначимо, Володимир Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Як відомо, раніше він 19 березня 2018 року оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 97-ий день. 

Клімкін: ми отримаємо доступ до політв'язнів в РФ, але не одразу В МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся