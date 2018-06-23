Україна вимагає в РФ доступу міжнародних лікарів до політв'язня Балуха

Життя політв'язня під загрозою у зв'язку з голодуванням

Україна вимагає у Російської Федерації (РФ) доступу міжнародних лікарів до політв'язня Володимира Балуха, якого підконтрольна Кремлю влада утримує в СІЗО окупованого Криму. Про це у Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

"Без сліз неможливо дивитись. Вимагаємо доступу українських або міжнародних лікарів до Володимира Балуха. Час йде на дні. Вимагаємо звільнення", - заначила Беца.

Без сліз неможливо дивитись. Вимагаємо доступу укр або міжн лікарів до В.Балуха. Час йде на дні.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/HFFW0ciEh4 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 23, 2018

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що вимагає термінового доступу до українського політв’язня Володимира Балуха, життя якого під загрозою.

Зазначимо, Володимир Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування. Як відомо, раніше він 19 березня 2018 року оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 97-ий день.