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Омбудсмен: над політв'язнем Балухом знущаються в ізоляторі

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 20:29
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

Балуха перевели до ізолятора тимчасового тримання

Українського політв'язня Володимира Балуха, якого утримують в окупованому Криму, перевели до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання (ІТС), де з нього знущаються. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

"Володимира Балуха перевели із Сімферопольського СІЗО до Роздольнінського ізолятора тимчасового тримання, де він зазнає знущань і принижень за національними ознаками з боку керівника ІТС.", - написала Денісова.

Також вона зазначила, що політв'язень, який голодує вже 97 день, ще більше посилив голодування.

"Це означає, що він від часткового типу знову переходить лише на воду. За час голодування Володимир втратив 30 кг ваги. Це несе величезну загрозу для його життя", - написала омбудсмен.

Уповноважений парламенту з прав людини закликала керівника офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Сімферополі П'єра-Еммануеля Дюкруе та голову Регіональної Делегації МКЧХ в РФ, Білорусі, Молдові і Україні Магне Барту якнайшвидше відвідати Володимира Балуха і надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

 

Володимир Балух, який голодує вже 97 день, посилив голодування. Це означає, що він від часткового типу знову переходить...

Опубліковано Людмилою Денісовою Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України закликали Російську Федерацію надати доступ міжнародним лікарям до політв'язня Володимира Балуха.

Клімкін: ми отримаємо доступ до політв'язнів в РФ, але не одразу В МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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