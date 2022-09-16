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Омбудсмен показал российскую пыточную в Изюме (видео)

Фото: омбудсмен показал российскую пыточную в Изюме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцам показали пыточную, которую устроили российские военные во время оккупации города Изюм Харьковской области. Там они выбивали из людей показания и снимали это на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Он рассказал, что под пыточную россияне обустроили небольшое помещение, подвал с ободранными стенами, где на полу был устлан гладкий линолеум, чтобы было "легче мыть следы крови".

Также в комнате есть стол, за которым сидел один из оккупантов и снимал все на камеру, пока другие россияне выбивали показания.

"В городе разрушены более 70% зданий, однако местные искренне благодарят и радуются тому, что наконец к ним вернулся украинский флаг, а вместе с ним - чувство безопасности", - рассказал Лубинец.

Напомним, что в освобожденной Балакле правоохранители также обнаружили комнату для пыток в "штабе" россиян.

Добавим, что на освобожденных территориях Харьковской области работают мобильные следственно-прокурорские группы для расследования военных преступлений РФ.

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