Омбудсмен показал российскую пыточную в Изюме (видео)

Он рассказал, что под пыточную россияне обустроили небольшое помещение, подвал с ободранными стенами, где на полу был устлан гладкий линолеум, чтобы было "легче мыть следы крови".

Также в комнате есть стол, за которым сидел один из оккупантов и снимал все на камеру, пока другие россияне выбивали показания.

"В городе разрушены более 70% зданий, однако местные искренне благодарят и радуются тому, что наконец к ним вернулся украинский флаг, а вместе с ним - чувство безопасности", - рассказал Лубинец.

Напомним, что в освобожденной Балакле правоохранители также обнаружили комнату для пыток в "штабе" россиян.

Добавим, что на освобожденных территориях Харьковской области работают мобильные следственно-прокурорские группы для расследования военных преступлений РФ.

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