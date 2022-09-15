Правоохранители показали комнату для пыток в штабе россиян в Балаклее

В деоккупированной Балаклее (Харьковская область) украинские правоохранители обнаружили комнату для пыток в штабе россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

По его словам, оккупанты надевали маски и пытали при помощи оголенных проводов мирных жителей города. Комнату для пыток они оборудовали в местном отделении полиции, где жили сами. "Откровенно поражает то, что рядом с комнатами пыток оккупанты развешивали рисунки своих детей. Цинизм, жестокость и невежество русских агрессоров шокирует", - отметил Небытов.