Омбудсмен показав російську катівню в Ізюмі (відео)

Він розповів, що під катівню росіяни облаштували невелике приміщення, підвал з обідраними стінами, де на підлозі був постелений гладкий лінолеум, щоб було "легше мити сліди крові".

Також в кімнаті є стіл, за яким сидів один з окупантів і фільмував знімав на камеру, поки інші росіяни вибивали свідчення.

"У місті зруйновано понад 70% будівель, проте місцеві щиро дякують і радіють тому, що нарешті до них повернувся український прапор, а разом із ним - відчуття безпеки", - розповів Лубінець.

Нагадаємо, що у звільненій Балаклі правоохоронці також виявили кімнату для тортур у "штабі" росіян.

Додамо, що на звільнених територіях Харківської області працюють мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування військових злочинів РФ.

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