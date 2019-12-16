Омбудсмен назвала штраф за публичное неиспользование чиновниками украинского языка

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что должностные лица, которые отказываются публично использовать украинский язык могут быть оштрафованы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

По ее словам, человек, который публично выступает как чиновник или дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык.

"Если она нарушает эту норму закона, то на нее могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала будем проводить разъяснительную беседу, а не поможет - выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых минимумов (от 11 900 гривен, - ред.)", - сказала Монахова.

По ее словам, в случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, аналитический отдел омбудсмена имеет это отмониторить.

"Мы обязательно будем вести работу по мониторингу - насколько закон выполняется, или выполняется он всеми ветвями власти и государственными учреждениями", - сказала Монахова.

Ранее Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию стандартов государственного языка.

РБК-Украина писало, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины утвердило на должность языкового омбудсмена завкафедры журналистики Черноморского университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.