Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам государственного языка

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания

Кабинет министров Украины создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания в среду.

"Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки", - говорится в сообщении.

В частности, задачей комиссии является сохранение и развитие государственного языка через установление стандартов государственного языка и методов проверки уровня владения государственным языком, необходимого для получения гражданства Украины или занятия определенных законами должностей.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в конце октября сообщил, что правительство продолжает поиски кандидата на должность уполномоченного по вопросам защиты украинского языка. По его словам, ищут кандидата, который сможет выполнять возложенные на него функции, прописанные в принятом парламентом законе.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украину прибыла Венецианская комиссия, чтобы оценить языковой закон. Результатом визита экспертов должна стать подготовка заключения комиссии по имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Отметим, 25 апреля 2019 Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он вступил в силу 16 июля 2019 года.