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Минкульт определился с кандидатом на должность языкового омбудсмена

Новости » Общество     16.11.2019 - 14:58
Минкульт определился с кандидатом на должность языкового омбудсмена
Фото: Татьяна Монахова (izvestia.nikolaev.ua)

На сегодня известны имена двух кандидатов на этот пост

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины предлагает назначить языковым омбудсменом завкафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что Минкульт внес кандидатуру Монаховой на рассмотрение Кабинета министров.

Татьяна Монахова в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Напомним, в сентябре комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала Тараса Креминя кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка. Отметим, еще одного кандидата должно подать Министерство юстиции.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена так называемым "языковым законом", который вступил в силу 16 июля 2019 года.

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