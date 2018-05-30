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Омбудсмен инициирует обращение к Генсеку Совета Европы по "делу Сенцова и Кольченко"

НовостиОбщество    30.05.2018 - 19:19
Фото: Олег Сенцов и Александр Кольченко (коллаж РБК-Украина)
Фото: Олег Сенцов и Александр Кольченко (коллаж РБК-Украина)

Украина направит к Генсеку СЕ Декларацию об определении термина "гражданин"

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова инициирует обращение к Генеральному секретарю Совета Европы (СЕ) по делу политзаключенных Сенцова и Кольченко. Об этом говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

В частности, речь идет об обращении относительно определения понятия "гражданин" в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц в "деле Александра Кольченко и Олега Сенцова".

Так, Денисова встретилась с заместителем министра юстиции Украины Сергеем Петуховим. Омбудсмен отметила, что в пункте 4 статьи 3 "Условия передачи" Конвенции сказано, что любое государство в любое время имеет право посредством декларации, направленной на ім'я Генерального секретаря Совета Европы, определить в части, касающейся данного государства, как она понимает термин "гражданин".

По словам Петухова, Украина этого до сих пор не сделала. Поэтому Денисова инициирует подготовку и направление к Генсеку СЕ Декларации, в которой именно и будет определяться термин "гражданин".

"В частности, в документе речь пойдет о том, что все граждане, которые на момент аннексии Крыма проживали на полуострове, были и остаются гражданами Украины. Ведь весь цивилизованный мир признает, что Крым - это Украина", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Уточняется, что Российская Федерация отказывается передать Сенцова и Кольченко согласно Конвенции о передаче осужденных лиц, потому что не признает их украинского гражданства. Россия аргументирует, что после аннексии Крыма Сенцов и Кольченко автоматически стали гражданами РФ.

"Аргументация российской стороны относительно автоматического приобретения Александра Кольченко и Олега Сенцова гражданства РФ после аннексии Крыма не может быть принята. Поскольку это противоречит императивным нормам общего международного права", - добавляет омбудсмен.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова обратилась к советника президента России Михаила Федотова с просьбой посодействовать ее визита к политзаключенному Олегу Сенцову.

Омбудсмен РФ передумала ехать к Сенцову Денисова просит советника президента РФ посодействовать ее визиту к Сенцову
Теги публикации: Олег Сенцов, Александр Кольченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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