Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Денісова просить радника президента РФ посприяти її візиту до Сенцова

НовиниПолітика    29.05.2018 - 19:40
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Радник президента РФ просить у відповідь дати можливість зустрітися із Вишинським

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмена.

Зазначається, що Федотов звернувся до Денісової з проханням посприяти його візиту до затриманого в Україні та звинуваченого в державній зраді головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"У відповідь Людмила Денісова попросила радника президента РФ сприяти візиту уповноваженого Верховної ради України з прав людини до виправної колонії в м. Лабитнангі РФ, де зараз знаходиться українець Олег Сенцов", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова повідомила, що направила звернення до компетентних органів державної влади України з приводу можливого візиту представників РФ до Кирила Вишинського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що омбудсмен викликає заступника міністра юстиції Сергія Петухова для надання пояснень по "справі Сенцова і Кольченка".

 

У РФ заявили, що не отримували пропозицій про обмін Сенцова на Вишинського МЗС України не виключає обмін Сенцова на керівника "РИА Новости Украина" Вишинського
Теги публікації: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top