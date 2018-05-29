Денісова просить радника президента РФ посприяти її візиту до Сенцова

Радник президента РФ просить у відповідь дати можливість зустрітися із Вишинським

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до політв'язня Олега Сенцова. Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмена.

Зазначається, що Федотов звернувся до Денісової з проханням посприяти його візиту до затриманого в Україні та звинуваченого в державній зраді головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"У відповідь Людмила Денісова попросила радника президента РФ сприяти візиту уповноваженого Верховної ради України з прав людини до виправної колонії в м. Лабитнангі РФ, де зараз знаходиться українець Олег Сенцов", - йдеться у повідомленні.

Також Денісова повідомила, що направила звернення до компетентних органів державної влади України з приводу можливого візиту представників РФ до Кирила Вишинського.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що омбудсмен викликає заступника міністра юстиції Сергія Петухова для надання пояснень по "справі Сенцова і Кольченка".