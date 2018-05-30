Омбудсмен ініціює звернення до Генсека Ради Європи щодо "справи Сенцова і Кольченка"

Україна направить до Генсека РЄ Декларацію про визначення терміну "громадянин"

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова ініціює звернення до Генерального секретаря Ради Європи (РЄ) щодо справ політв’язнів Сенцова і Кольченка. Про це йдеться у повідомленні на сайті омбудсмена.

Зокрема, йдеться про звернення щодо визначення поняття "громадянин" в рамках Конвенції про передачу засуджених осіб у "справі Олександра Кольченка і Олега Сенцова".

Так, Денісова зустрілась із заступником міністра юстиції України Сергієм Петуховим. Омбудсмен зазначила, що у пункті 4 статті 3 "Умови передачі" Конвенції зазначено, що будь-яка держава у будь-який час має право за допомогою декларації, направленої на ім'я Генерального секретаря Ради Європи, визначити в частині, що стосується даної держави, як вона розуміє термін "громадянин".

За словами Петухова, Україна цього досі не зробила. Тому Денісова ініціює підготовку та направлення до Генсека РЄ Декларації, у якій саме і буде визначатись термін "громадянин".

"Зокрема, у документі йтиметься про те, що всі громадяни, які на момент анексії Криму проживали на півострові, були і залишаються громадянами України. Адже весь цивілізований світ визнає, що Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні прес-служби омбудсмена.

Уточнюється, що Російська Федерація відмовляється передати Сенцова та Кольченка відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб, тому що не визнає їх українського громадянства. Росія аргументує, що після анексії Криму Сенцов і Кольченко автоматично стали громадянами РФ.

"Аргументація російської сторони щодо автоматичного набуття Олександра Кольченка та Олега Сенцова громадянства РФ після анексії Криму не може бути прийнята. Оскільки це суперечить імперативним нормам загального міжнародного права", - додає омбудсмен.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова звернулась до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням посприяти її візиту до політв'язня Олега Сенцова.