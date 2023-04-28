UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Омбудсмен про депортованих українських дітей: ООН могла б забирати їх з Росії

Фото: генеральна асамблея ООН (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

ООН могла б створити місію для повернення депортованих Росією українських дітей, а не лише висловлювати занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради України з прав люди Дмитра Лубінця під час телемарафону.

"Ми хотіли й хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це, наприклад, якась місія, яка їде (до Росії - ред.) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію - тоді, напевно, прийшов давно час підіймати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум - взагалі з лав цієї організації", - сказав омбудсмен.

Відповідаючи на питання щодо визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ, Лубінець сказав, що ПАРЄ - це приклад міжнародної організації, яка не боїться не тільки порушувати певні питання та обговорювати їх, а і приймати відповідні резолюції.

Нагадаємо, в ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниООНдіти