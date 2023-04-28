Омбудсмен про депортованих українських дітей: ООН могла б забирати їх з Росії

"Ми хотіли й хочемо, щоб ООН створила дієвий механізм. Це, наприклад, якась місія, яка їде (до Росії - ред.) і фізично забирає наших українських дітей. Якщо РФ не допускатиме цю місію - тоді, напевно, прийшов давно час підіймати питання виключення РФ з, як мінімум, Радбезу ООН, як максимум - взагалі з лав цієї організації", - сказав омбудсмен.

Відповідаючи на питання щодо визнання ПАРЄ геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію РФ, Лубінець сказав, що ПАРЄ - це приклад міжнародної організації, яка не боїться не тільки порушувати певні питання та обговорювати їх, а і приймати відповідні резолюції.

Нагадаємо, в ООН заявили про занепокоєння порушенням прав людини Росією в Україні.

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