RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Омбудсмен о депортированных украинских детях: ООН могла бы забирать их из России

Фото: генеральная ассамблея ООН (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

ООН могла бы создать миссию для возвращения депортированных Россией украинских детей, а не только выражать беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады Украины по правам люди Дмитрия Лубинца во время телемарафона.

"Мы хотели и хотим, чтобы ООН создала действенный механизм. Это, например, какая-то миссия, которая едет (в Россию - ред.) и физически забирает наших украинских детей. Если РФ не будет допускать эту миссию - тогда, наверное, пришло давно время поднимать вопрос исключения РФ из, как минимум, Совбеза ООН, как максимум - вообще из рядов этой организации", - сказал омбудсмен.

Отвечая на вопрос о признании ПАСЕ геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию РФ, Лубинец сказал, что ПАСЕ - это пример международной организации, которая не боится не только поднимать определенные вопросы и обсуждать их, а и принимать соответствующие резолюции.

Напомним, в ООН заявили о беспокойстве нарушением прав человека Россией в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныООНдіти