Омбудсмен о депортированных украинских детях: ООН могла бы забирать их из России

"Мы хотели и хотим, чтобы ООН создала действенный механизм. Это, например, какая-то миссия, которая едет (в Россию - ред.) и физически забирает наших украинских детей. Если РФ не будет допускать эту миссию - тогда, наверное, пришло давно время поднимать вопрос исключения РФ из, как минимум, Совбеза ООН, как максимум - вообще из рядов этой организации", - сказал омбудсмен.

Отвечая на вопрос о признании ПАСЕ геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию РФ, Лубинец сказал, что ПАСЕ - это пример международной организации, которая не боится не только поднимать определенные вопросы и обсуждать их, а и принимать соответствующие резолюции.

Напомним, в ООН заявили о беспокойстве нарушением прав человека Россией в Украине.

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