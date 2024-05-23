Омбудсмен анонсував "хороші новини" щодо повернення депортованих українців

Україна очікує позитивних новин щодо повернення дітей та інших громадян, яких депортувала Росія. Це може статися цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі телемарафону.
Як зазначив омбудсмен, Росія депортувала з 2014 року десятки тисяч українських дітей. Офіційно Україні вдалося ідентифікувати 19 546 дітей, яких незаконно вивезла Росія.
При цьому Лубінець анонсував "хороші новини" щодо повернення українців додому.
"Щодо посередників - Катар є найбільш успішним. Я сподіваюсь, що ще на цьому тижні ми почуємо нові позитивні новини щодо повернення", - сказав уповноважений.
Омбудсмен додав, що очікується повернення на територію України "дітей і не тільки дітей".
Варто зазначити, що Україна та Росія провели низку обмінів військовополоненими. Проте протягом останнього року Москва все більше блокує можливість обмінів.
В Україні звучать ідеї щодо обміну полоненими за формулою "всіх на всіх". Проте Росія ігнорує ініціативу.
Крім того, путінський режим продовжує активно депортувати українських дітей. Їх віддають на всиновлення у російські сім'ї, змінюють громадянство. Варто додати, що саме за депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
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