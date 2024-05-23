Омбудсмен анонсував "хороші новини" щодо повернення депортованих українців

Як зазначив омбудсмен, Росія депортувала з 2014 року десятки тисяч українських дітей. Офіційно Україні вдалося ідентифікувати 19 546 дітей, яких незаконно вивезла Росія.

При цьому Лубінець анонсував "хороші новини" щодо повернення українців додому.

"Щодо посередників - Катар є найбільш успішним. Я сподіваюсь, що ще на цьому тижні ми почуємо нові позитивні новини щодо повернення", - сказав уповноважений.

Омбудсмен додав, що очікується повернення на територію України "дітей і не тільки дітей".