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Омбудсмен анонсировал "хорошие новости" по возвращению депортированных украинцев

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ожидает положительных новостей по возвращению детей и других граждан, депортированных Россией. Это может произойти на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Как отметил омбудсмен, Россия депортировала с 2014 года десятки тысяч украинских детей. Официально Украине удалось идентифицировать 19 546 детей, которых незаконно вывезла Россия.

При этом Лубинец анонсировал "хорошие новости" по возвращению украинцев домой.

"Касательно посредников, Катар - наиболее успешный. Я надеюсь, что еще на этой неделе мы услышим новые положительные новости по возвращению", - сказал уполномоченный.

Омбудсмен добавил, что ожидается возвращение на территорию Украины "детей и не только детей".

 

Обмен пленными между Украиной и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия провели ряд обменов военнопленными. Однако в последний год Москва все больше блокирует возможность обменов.

В Украине звучат идеи по обмену пленными по формуле "всех на всех". Однако Россия игнорирует инициативу.

Кроме того, путинский режим продолжает активно депортировать украинских детей. Их отдают на усыновление в российские семьи, меняют гражданство. Следует добавить, что именно за депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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