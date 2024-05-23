Омбудсмен анонсировал "хорошие новости" по возвращению депортированных украинцев

Обмен пленными между Украиной и РФ

Следует отметить, что Украина и Россия провели ряд обменов военнопленными. Однако в последний год Москва все больше блокирует возможность обменов.

В Украине звучат идеи по обмену пленными по формуле "всех на всех". Однако Россия игнорирует инициативу.

Кроме того, путинский режим продолжает активно депортировать украинских детей. Их отдают на усыновление в российские семьи, меняют гражданство. Следует добавить, что именно за депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.