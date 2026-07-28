Оман у переговорах з Іраном сподівається відновити судноплавство в Ормузькій протоці, - Bloomberg
Переговорники Омана та Ірану продовжують вести переговори у спробі досягти угоди про відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Оманська сторона сподівається на позитивний результат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел, переговори між сторонами продовжуються після того, що зустріч була на вихідних у Тегерані. Два співрозмовники розповіли, що одна із пропозицій полягає в тому, щоб відкрити так званий "середній прохід" через Ормузьку протоку.
Вони зазначають, що османські переговорники оптимістично налаштовані і сподіваються, що найближчими днями зможуть зробити заяву про прогрес. При цьому вони не гарантують, що це станеться.
Також джерела повідомили, що у протоці, ймовірно, встановлені морські міни, які сховав Іраном. Тому перш ніж судна зможуть регулярно користуватися протокою, її, можливо, доведеться розмінувати.
Зокрема, Великобританія, Франція та інші європейські країни заявили, що можуть очолити роботи з розмінування, але після того, як це стане безпечно.
Крім цього, джерела зазначили, що успішна угода дозволяє Ірану та США відновити переговори про припинення війни.
Bloomberg зазначає, що з п'ятниці обидві сторони призупинили зіткнення між собою, а президент США Дональд Трамп у свою чергу сказав, що хоче дати шанс дипломатії.
Але незважаючи на затишшя, через Ормузьку протоку практично не ходять судна, принаймні з включеними пристроями позиціонування.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, у понеділок 27 липня президент США Дональд Трамп заявив, що США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, але водночас Вашингтон готується до альтернативного сценарію, якщо домовитися не вдасться.
Як стверджує Трамп, Іран запропонував провести нову зустріч як через посередників, так і напряму.
Однак у Тегерані заперечують подібні заяви та кажуть, що не просили відновити переговори. Також Іран продовжує наполягати на тому, що протока під їхнім контролем.