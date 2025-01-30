Олівець для машини: як підфарбувати авто

Мабуть, варто нагадати, що негайно закрити подряпину на кузові бажано не стільки з міркувань естетики, скільки щоб зупинити початок корозії. Яка неодмінно почнеться там, де метал оголиться і стане доступним до ураження вологою, сіллю та кислотними опадами.

Як правильно прибрати подряпину

Навіть власник-перфекціоніст не буде перефарбовувати всю деталь через дрібну подряпину чи скол. Адже це і доволі дорого, і означає втрату заводського покриття, яке дуже цінується серед бувалих автомобілістів. Навіть професійний маляр порадить у такому випадку локальний ремонт і акуратно підфарбує мікро-пошкодження мініатюрним пензликом – з подальшим поліруванням для повного маскування.

А якщо немає змоги чи бажання звертатись до професіоналів, більш-менш адекватною альтернативою може стати так званий реставраційний (фарбувальний) олівець для авто. Проте, щоб він "спрацював" як слід, ним треба правильно користуватися.

Що таке фарбувальний олівець

Олівці для боротьби із подряпинами бувають різні, і в усіх випадках назва олівець умовна, хоча результат аналогічний: певна поверхня залишається пофарбованою.

Олівець-фарба. Йдеться про невеликий флакон з фарбою та вбудованим у пробку пензликом чи волоконним стрижнем для її нанесення на кузов. В першому випадку ремонт подряпини буде схожим на нанесення манікюру, у другому – на малюванням фломастером. До комплекту може входити і другий олівець – із лаком, який наносять після висихання фарби. Такі буквально фарбувальні олівці використовують на глибоких, аж до металу, пошкодженнях. В деяких виробників є широка гама кольорів, аж до підбору потрібного відтінку.

Олівець-віск. Восковий олівець заповнює подряпину чи скол воском, і матові стінки цих заглиблень (вони і демаскують пошкодження в першу чергу) стають невидимими. Віск буває кольоровим, що полегшує маскування пошкоджень. Принципова відмінність – такий олівець слід використовувати на неглибоких подряпинах, які не дістають до метала. Воскові олівці мають обмежену кольорову гаму, найчастіше це чорний, білий, червоний, зелений.

Олівець-розчинник. Продукт належить до відносно сучасних технологій, який закриває пошкодження не своїм матеріалом, а тим, який вже є на кузові. Потужний розчинник, яким заряджений такий олівець, розчиняє фарбу автомобіля по краях подряпини – і завдання реставратора швидко натягнути пензликом цю розріджену субстанцію у зону, де фарби немає. Особлива зручність у тому, що ви завжди "влучите у тон" – якщо взагалі можна говорити про такі високі малярські матерії у такому мікроскопічному ремонті. Головний мінус у тому, що широку подряпину чи великий скол таким олівцем не перекрити. Ну і при розгляді впритул місце ремонту все одно буде помітним через сліди пензлика.

Коротко

Сама по собі олівцева технологія цілком виправдана і дозволяє надійно зафарбовувати пошкодження – хоча сліди ремонту і будуть помітними при ретельному огляді впритул. Але для досягнення максимального декоративного ефекту краще спочатку потренуватись – наприклад, почавши з пошкоджень у важкодоступній для огляду зоні кузова.