Карандаш для машины: как подкрасить авто

Пожалуй, стоит напомнить, что немедленно заделать царапину на кузове желательно не столько из соображений эстетики, сколько чтобы остановить начало коррозии. Которая непременно начнется там, где металл оголится и станет доступным к поражению влагой, солью и кислотными осадками.

Как правильно убрать царапину

Даже владелец-перфекционист не будет перекрашивать всю деталь из-за мелкой царапины или скола. Ведь это и довольно дорого, и означает потерю заводского покрытия, которое очень ценится среди бывалых автомобилистов. Даже профессиональный маляр посоветует в таком случае локальный ремонт и аккуратно подкрасит микро-повреждения миниатюрной кисточкой - с последующей полировкой для полной маскировки.

А если нет возможности или желания обращаться к профессионалам, более-менее адекватной альтернативой может стать так называемый реставрационный (покрасочный) карандаш для авто. Однако, чтобы он "сработал" как следует, им надо правильно пользоваться.

Что такое покрасочный карандаш

Карандаши для борьбы с царапинами бывают разные, и во всех случаях название карандаш условно, хотя результат аналогичен: определенная поверхность остается окрашенной.

Карандаш-краска. Речь идет о небольшом флаконе с краской и встроенной в пробку кисточкой или волоконным стержнем для ее нанесения на кузов. В первом случае ремонт царапины будет похож на нанесение маникюра, во втором - на рисование фломастером. В комплект может входить и второй карандаш - с лаком, который наносят после высыхания краски. Такие буквально красящие карандаши используют на глубоких, вплоть до металла, повреждениях. У некоторых производителей есть широкая гамма цветов, вплоть до подбора нужного оттенка.

Карандаш-воск. Восковой карандаш заполняет царапину или скол воском, и матовые стенки этих углублений (они и демаскируют повреждения в первую очередь) становятся невидимыми. Воск бывает цветным, что облегчает маскировку повреждений. Принципиальное отличие - такой карандаш следует использовать на неглубоких царапинах, которые не достают до металла. Восковые карандаши имеют ограниченную цветовую гамму, чаще всего это черный, белый, красный, зеленый.

Карандаш-растворитель. Продукт относится к относительно современным технологиям, который закрывает повреждения не своим материалом, а тем, который уже есть на кузове. Мощный растворитель, которым заряжен такой карандаш, растворяет краску автомобиля по краям царапины - и задача реставратора быстро натянуть кисточкой эту разжиженную субстанцию в зону, где краски нет. Особое удобство в том, что вы всегда "попадете в тон" - если вообще можно говорить о таких высоких малярных материях в таком микроскопическом ремонте. Главный минус в том, что широкую царапину или большой скол таким карандашом не перекрыть. Ну и при рассмотрении вблизи место ремонта все равно будет заметным из-за следов кисточки.

Вкратце

Сама по себе карандашная технология вполне оправдана и позволяет надежно закрашивать повреждения - хотя следы ремонта и будут заметны при тщательном осмотре вплотную. Но для достижения максимального декоративного эффекта лучше сначала потренироваться - например, начав с повреждений в труднодоступной для осмотра зоне кузова.