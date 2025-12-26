Олів'є, "шуба" і не тільки: які ціни на новорічні салати у магазинах і закладах з доставкою

Олів'є та оселедець під шубою вже багато років є традиційними стравами українців на новорічному столі. У трійку лідерів також входить салат із крабових паличок.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують салати на Новий рік і чи вигідно їх замовляти.

Скільки коштують салати в супермаркетах

Олів'є у супермаркетах коштує від 239 до 369 гривень за 1 кг, на остаточну вартість впливає склад інгредієнтів, наприклад у салат можуть додати м'ясо замість вареної ковбаси, або ж копчені ковбаски.

Вартість 1 кг олів'є у супермаркетах:

"Ашан" - 369 гривень;

"Мегамаркет" - 365,10 гривні;

"Фора" - 300 гривень;

"Новус" - 299 гривень;

"Сільпо" - 239,3 гривні.

Додамо, що за підрахунками Інституту аграрної економіки, приготування цього салату вдома в середньому обійдеться у 135 гривень за 1 кілограм.

Ціна на олів'є у "Новусі" (скриншот)

Вартість оселедця під шубою у супермаркетах за 1 кг:

"Мегамаркет" - 365 гривень;

"Ашан" - 299 гривень;

"Сільпо" - 289 гривень;

"Новус" - 269 гривень.

Приготування цього салату вдома, за даними Інституту аграрної економіки, коштуватиме 116 гривень за 1 кг.

Ціна на оселедець під шубою у "Мегамаркеті" (скриншот)

Ціни за 1 кг салату з крабовими паличками у супермаркетах:

"Мегамаркет" - 485 гривень;

"Сільпо" - 399 гривень;

"Ашан" - 329 гривень;

"Фора" - 310 гривень.

Ціна на салат із крабових паличок у мережі "Сільпо" (скриншот)

Які ціни на салати із доставкою

Ці салати також можна замовити у мережі "Родинна ковбаска" (доступно для Львова, Ужгорода, Тернополя та Івано-Франківська). Вартість 1 кг олів'є - 299 гривень, така ж ціна і на оселедець під шубою. Доставка буде безкоштовною при замовленні на суму від 300 гривень.

У Києві олів'є також можна замовити у низці закладів, наприклад "Кулдім" пропонує цей салат за ціною 168 гривень за порцію (300 грамів), тобто вартість 1 кг - 560 гривень. А оселедець під шубою тут коштує 264 гривні за 220 грамів (вартість 1 кг - 1320 гривень). Доставка буде безкоштовною при замовленні на суму від 1000 гривень.

"Pesto Family" пропонують олів'є за ціною 268 гривень за 0,5 кг (вартість 1 кг - 536 гривень). Вартість оселедця під шубою - 208 гривень за 0,5 кг. (ціна за 1 кг - 416 гривень). Доставка коштуватиме 49 гривень, при замовленні на суму від 1 198 гривень - безкоштовно.

У Львові в "Марево" можна замовити одразу три види олів'є - з ковбасою за 450 гривень, з креветками - 560 гривень, з куркою - 450 гривень за 700 грамів. Вартість доставки - 150 гривень.

Ціни на олів'є у мережі "Pesto Family" (скриншот)