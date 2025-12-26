Оливье, "шуба" и не только: какие цены на новогодние салаты в магазинах и заведениях с доставкой

Оливье и сельдь под шубой уже много лет являются традиционными блюдами украинцев на новогоднем столе. В тройку лидеров также входит салат из крабовых палочек.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят салаты на Новый год и выгодно ли их заказывать.

Сколько стоят салаты в супермаркетах

Оливье в супермаркетах стоит от 239 до 369 гривен за 1 кг, на окончательную стоимость влияет состав ингредиентов, например в салат могут добавить мясо вместо вареной колбасы, или же копченые колбаски.

Стоимость 1 кг оливье в супермаркетах:

"Ашан" - 369 гривен;

"Мегамаркет" - 365,10 гривны;

"Фора" - 300 гривен;

"Новус" - 299 гривен;

"Сильпо" - 239,3 гривны.

Добавим, что по подсчетам Института аграрной экономики, приготовление этого салата дома в среднем обойдется в 135 гривен за 1 килограмм.

Цена на оливье в "Новусе" (скриншот)

Стоимость селедки под шубой в супермаркетах за 1 кг:

"Мегамаркет" - 365 гривен;

"Ашан" - 299 гривен;

"Сильпо" - 289 гривен;

"Новус" - 269 гривен.

Приготовление этого салата дома, по данным Института аграрной экономики, будет стоить 116 гривен за 1 кг.

Цена на сельдь под шубой в "Мегамаркете" (скриншот)

Цены за 1 кг салата с крабовыми палочками в супермаркетах:

"Мегамаркет" - 485 гривен;

"Сильпо" - 399 гривен;

"Ашан" - 329 гривен;

"Фора" - 310 гривен.

Цена на салат из крабовых палочек в сети "Сильпо" (скриншот)

Какие цены на салаты с доставкой

Эти салаты также можно заказать в сети "Родинна ковбаска" (доступно для Львова, Ужгорода, Тернополя и Ивано-Франковска). Стоимость 1 кг оливье - 299 гривен, такая же цена и на селедку под шубой. Доставка будет бесплатной при заказе на сумму от 300 гривен.

В Киеве оливье также можно заказать в ряде заведений, например "Кулдим" предлагает этот салат по цене 168 гривен за порцию (300 граммов), то есть стоимость 1 кг - 560 гривен. А сельдь под шубой здесь стоит 264 гривны за 220 граммов (стоимость 1 кг - 1320 гривен). Доставка будет бесплатной при заказе на сумму от 1000 гривен.

"Pesto Family" предлагают оливье по цене 268 гривен за 0,5 кг (стоимость 1 кг - 536 гривен). Стоимость селедки под шубой - 208 гривен за 0,5 кг (цена за 1 кг - 416 гривен). Доставка будет стоить 49 гривен, при заказе на сумму от 1 198 гривен - бесплатно.

Во Львове в "Марево" можно заказать сразу три вида оливье - с колбасой за 450 гривен, с креветками - 560 гривен, с курицей - 450 гривен за 700 граммов. Стоимость доставки - 150 гривен.

Цены на оливье в сети "Pesto Family" (скриншот)