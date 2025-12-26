Новий рік 2026: скільки коштуватиме святковий стіл українців і як змінилися ціни

Цьогоріч українська родини з 4-х осіб в середньому витратить на новорічний стіл близько 3980 гривень. Це на 10,7% дорожче, ніж торік. Святковий стіл із делікатесами обійдеться у 4 793 гривні.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують продукти на новорічний стіл 2026 і як змінились ціни за рік.

Салат олів’є подорожчав, овочі подешевшали

Розрахунок вартості новорічного столу 2026 зробили в Інституті аграрної економіки на основі середніх цін у супермаркетах України в середині грудня.

"Зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій - суттєвими втратами в економіці, скороченням виробництва та дефіцитом продукції", - пояснив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.

Салат олів’є (3 кг продуктів) цьогоріч коштуватиме 406,87 грн (+5,8%). Найдорожчий інгредієнт - ковбаса, 180 гривень за 0,5 кг (+12,5%). Водночас значно подешевшали овочі:

картопля - 8,50 гривні за 580 г (- 57,6%);

морква - 3,18 гривні за 280 г (- 62,3%);

цибуля - 1,75 грн за 230 г (- 58%).

Додамо, що олів'є у "Мегамаркеті" продають за 365,10 гривні за 1 кілограм, у "Сільпо" - 239,3 гривні, у "Новусі" - 299 гривень, в "Ашані" - 369 гривень.

Ціна на олів'є у "Мегамаркеті" (скриншот)

Приготування салату "Оселедець під шубою" вдома (1,570 кг продуктів) обійдеться у 174,83 гривні, лише на 4% дорожче ніж торік. Основна частина витрат - філе оселедця (135 гривень за 0,5 кг, +13,4%), майонез - 29,82 гривні.

В "Ашані" зараз цей салат продають за 299 гривень за 1 кілограм, в "Сільпо" - 289 гривень, у "Новусі" - 269 гривень, у "Мегамаркеті" - 365 гривень.

М’ясо, риба, молочні продукти та делікатеси

За підрахунками Інституту аграрної економіки, вартість м’ясних продуктів зросла на 23%:

1 кг філе курячого - 244 гривні (+40%);

кілограм свинини - 339 гривні (+15%).

Молочні продукти також подорожчали:

твердий сир (300 г) - 176 гривні (+19%);

масло (200 г) - 118 гривні (+14%).

Ціни на м'ясні продукти у "Сільпо" (скриншот)

Делікатеси збільшують витрати ще на 813 гривень: 100 г червоної ікри - 469 гривень, 180 г червоної риби - 344 гривень.

Ціни на рибу, за даними Мінфіну:

короп живий 1 кг - 183,50 гривні;

короп патраний 1 кг - 236,33 гривні;

оселедець слабосолоний 1 кг - 207,50 гривні;

скумбрія свіжеморожена 1 кг - 254,63 гривні.

Ціни на червону ікру в Україні (скриншот)

Овочі та фрукти: зниження цін компенсує подорожчання столу

Завдяки рекордному врожаю овочів їхня вартість знизилася. 2 кг картоплі - 29 гривень (- 58%), морква та буряк подешевшали більш ніж удвічі. Фрукти коштуватимуть близько 200 гривень, що на 22% менше, ніж торік.

Ціни на фрукти:

апельсини 1 кг - 72,90 гривні;

апельсини Єгипет 1 кг - 67,08 гривні;

апельсини преміум 1 кг - 64,99 гривні;

банани 1 кг - 62,40 гривні;

виноград 1 кг - 201,17 гривні;

лимони 1 кг - 113,32 гривні;

мандарини 1 кг - 65,00 гривні;

мандарини Іспанія 1 кг - 129,90 гривні;

мандарини-клементин 1 кг - 74,90 гривні;

яблука українські 1 кг - 32,75 гривні;

яблука Айдаред 1 кг - 46,20 гривні;

ананас - 105-159 гривень за штуку (середній розмір);

ківі - 90-120 гривень за звичайний сорт, Голд - 180-400 гривень за 1 кг.

Ціни на фрукти у мережі "Ашан" за 100 грамів (скриншот)

Напої, хліб та солодощі

Середні ціни в Україні, станом на середину грудня: батон білого хліба - 35 гривень (+25%), шоколадні цукерки - 326 гривень за 1 кг (+16%). Безалкогольні напої подорожчали на 34%, сік "Наш Сік" - 61,90 гривень (+57%), "Кока-кола" - 60,80 гривні (+26%).

Ціни на алкоголь:

пляшка шампанського (ігристого вина) "Артемівське" (0,75 л) - 239 гривні;

вино Vardiani Піросмані червоне 750 мл - 98,73 гривні;

горілка Хлібний Дар Класична 500 мл - 125,50 гривні;

бренді "Шабо" - 278 гривень.

Акційні ціни на шампанське (ігристе вино) "Артемівське" в Україні (скриншот)

Економія та реалії святкування

"Зростання порівняно з минулим роком на 10,7% свідчить про збільшення витрат українців на продукти, що особливо відчутно на тлі економічних труднощів. Більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів", - підсумував Юрій Лупенко.

За його словами, навіть у складних умовах аграріям вдалося зібрати рекордний врожай овочів, що допомогло стабілізувати ціни на деякі продукти. Проте вплив війни та високі тарифи на енергоносії залишаються ключовими факторами подорожчання новорічного столу.