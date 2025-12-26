Новий рік 2026: скільки коштуватиме святковий стіл українців і як змінилися ціни
Цьогоріч українська родини з 4-х осіб в середньому витратить на новорічний стіл близько 3980 гривень. Це на 10,7% дорожче, ніж торік. Святковий стіл із делікатесами обійдеться у 4 793 гривні.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують продукти на новорічний стіл 2026 і як змінились ціни за рік.
Салат олів’є подорожчав, овочі подешевшали
Розрахунок вартості новорічного столу 2026 зробили в Інституті аграрної економіки на основі середніх цін у супермаркетах України в середині грудня.
"Зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій - суттєвими втратами в економіці, скороченням виробництва та дефіцитом продукції", - пояснив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко.
Салат олів’є (3 кг продуктів) цьогоріч коштуватиме 406,87 грн (+5,8%). Найдорожчий інгредієнт - ковбаса, 180 гривень за 0,5 кг (+12,5%). Водночас значно подешевшали овочі:
- картопля - 8,50 гривні за 580 г (- 57,6%);
- морква - 3,18 гривні за 280 г (- 62,3%);
- цибуля - 1,75 грн за 230 г (- 58%).
Додамо, що олів'є у "Мегамаркеті" продають за 365,10 гривні за 1 кілограм, у "Сільпо" - 239,3 гривні, у "Новусі" - 299 гривень, в "Ашані" - 369 гривень.
Ціна на олів'є у "Мегамаркеті" (скриншот)
Приготування салату "Оселедець під шубою" вдома (1,570 кг продуктів) обійдеться у 174,83 гривні, лише на 4% дорожче ніж торік. Основна частина витрат - філе оселедця (135 гривень за 0,5 кг, +13,4%), майонез - 29,82 гривні.
В "Ашані" зараз цей салат продають за 299 гривень за 1 кілограм, в "Сільпо" - 289 гривень, у "Новусі" - 269 гривень, у "Мегамаркеті" - 365 гривень.
М’ясо, риба, молочні продукти та делікатеси
За підрахунками Інституту аграрної економіки, вартість м’ясних продуктів зросла на 23%:
- 1 кг філе курячого - 244 гривні (+40%);
- кілограм свинини - 339 гривні (+15%).
Молочні продукти також подорожчали:
- твердий сир (300 г) - 176 гривні (+19%);
- масло (200 г) - 118 гривні (+14%).
Ціни на м'ясні продукти у "Сільпо" (скриншот)
Делікатеси збільшують витрати ще на 813 гривень: 100 г червоної ікри - 469 гривень, 180 г червоної риби - 344 гривень.
Ціни на рибу, за даними Мінфіну:
- короп живий 1 кг - 183,50 гривні;
- короп патраний 1 кг - 236,33 гривні;
- оселедець слабосолоний 1 кг - 207,50 гривні;
- скумбрія свіжеморожена 1 кг - 254,63 гривні.
Ціни на червону ікру в Україні (скриншот)
Овочі та фрукти: зниження цін компенсує подорожчання столу
Завдяки рекордному врожаю овочів їхня вартість знизилася. 2 кг картоплі - 29 гривень (- 58%), морква та буряк подешевшали більш ніж удвічі. Фрукти коштуватимуть близько 200 гривень, що на 22% менше, ніж торік.
Ціни на фрукти:
- апельсини 1 кг - 72,90 гривні;
- апельсини Єгипет 1 кг - 67,08 гривні;
- апельсини преміум 1 кг - 64,99 гривні;
- банани 1 кг - 62,40 гривні;
- виноград 1 кг - 201,17 гривні;
- лимони 1 кг - 113,32 гривні;
- мандарини 1 кг - 65,00 гривні;
- мандарини Іспанія 1 кг - 129,90 гривні;
- мандарини-клементин 1 кг - 74,90 гривні;
- яблука українські 1 кг - 32,75 гривні;
- яблука Айдаред 1 кг - 46,20 гривні;
- ананас - 105-159 гривень за штуку (середній розмір);
- ківі - 90-120 гривень за звичайний сорт, Голд - 180-400 гривень за 1 кг.
Ціни на фрукти у мережі "Ашан" за 100 грамів (скриншот)
Напої, хліб та солодощі
Середні ціни в Україні, станом на середину грудня: батон білого хліба - 35 гривень (+25%), шоколадні цукерки - 326 гривень за 1 кг (+16%). Безалкогольні напої подорожчали на 34%, сік "Наш Сік" - 61,90 гривень (+57%), "Кока-кола" - 60,80 гривні (+26%).
Ціни на алкоголь:
- пляшка шампанського (ігристого вина) "Артемівське" (0,75 л) - 239 гривні;
- вино Vardiani Піросмані червоне 750 мл - 98,73 гривні;
- горілка Хлібний Дар Класична 500 мл - 125,50 гривні;
- бренді "Шабо" - 278 гривень.
Акційні ціни на шампанське (ігристе вино) "Артемівське" в Україні (скриншот)
Економія та реалії святкування
"Зростання порівняно з минулим роком на 10,7% свідчить про збільшення витрат українців на продукти, що особливо відчутно на тлі економічних труднощів. Більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів", - підсумував Юрій Лупенко.
За його словами, навіть у складних умовах аграріям вдалося зібрати рекордний врожай овочів, що допомогло стабілізувати ціни на деякі продукти. Проте вплив війни та високі тарифи на енергоносії залишаються ключовими факторами подорожчання новорічного столу.
Під час підготовки матеріалу використали: підрахунки вартості новорічного стола 2026 Інституту аграрної економіки, дані Мінфіну, ціни мереж супермаркетів "Сільпо", "Новус", "Ашан", "АТБ" та "Мегамаркет".