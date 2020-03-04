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Олимпийскую квалификацию по баскетболу 3х3 отменили из-за коронавируса

Новости » Спорт     04.03.2020 - 16:13
Олимпийскую квалификацию по баскетболу 3х3 отменили из-за коронавируса
Фото: женская сборная Украины по баскетболу 3х3 (fbu.ua)

В этих соревнованиях должна была участвовать и национальная женская сборная Украины

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отменила олимпийский квалификационный турнир по баскетболу 3х3 в Индии из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом информирует пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Соревнования, в которых участвует и национальная женская сборная Украины, должны были состояться 18 - 22 марта в индийском городе Бангалор.

В ближайшее время ФИБА и Международный олимпийский комитет согласуют новое место и срок проведения квалификационного турнира, который должен пройти до общего олимпийского квалификационного турнира по баскетболу 3х3, запланированного на 24 - 26 апреля в Венгрии.

В олимпийском квалификационном турнире женская сборная Украины соревнуется в группе с Ираном, Японией, Туркменистаном и Австралией. В отборе на Олимпиаду-2020 примут участие 40 сборных по баскетболу 3х3: 20 мужских и 20 женских. Путевки достанутся трем лучшим командам.

Напомним, МОК пока не планирует отменять Олимпиаду-2020 в Токио, подготовка к соревнованиям продолжается по графику.

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