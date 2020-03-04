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Олімпійську кваліфікацію з баскетболу 3х3 скасували через коронавірус

Новини » Спорт     04.03.2020 - 16:13
Олімпійську кваліфікацію з баскетболу 3х3 скасували через коронавірус
Фото: жіноча збірна України з баскетболу 3х3 (fbu.ua)

У цих змаганнях мала брати участь і національна жіноча збірна України

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала олімпійський кваліфікаційний турнір із баскетболу 3х3 в Індії через поширення коронавірусної інфекції у світі. Про це інформує пресслужба Федерації баскетболу України.

Змагання, в яких бере участь і національна жіноча збірна України, мали відбутися 18 - 22 березня в індійському місті Бангалор.

Найближчим часом ФІБА і Міжнародний олімпійський комітет узгодять нове місце та термін проведення кваліфікаційного турніру, який має пройти до загального олімпійського кваліфікаційного турніру з баскетболу 3х3, запланованого на 24 - 26 квітня в Угорщині.

В олімпійському кваліфікаційному турнірі жіноча збірна України змагається у групі з Іраном, Японією, Туркменістаном і Австралією. У відборі на Олімпіаду-2020 візьмуть участь 40 збірних із баскетболу 3х3: 20 чоловічих та 20 жіночих. Путівки дістануться трьом найкращим командам.

Нагадаємо, МОК поки не планує скасовувати Олімпіаду-2020 у Токіо, підготовка до змагань продовжується за графіком.

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