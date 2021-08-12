Олимпийской чемпионке заменят медаль, которую укусил японский мэр

Инцидент произошел на прошлой неделе во время встречи олимпийской чемпионки с руководством города Нагоя, в котором она родилась. Спортсменка надела на шею мэра медаль, Кавамура отметила, что награда тяжелая и попробовал ее на зуб.

Поступок мэра вызвал критику в соцсетях, поскольку мэр не спросил у Гото разрешения укусить медаль. Его поступок пользователи назвали безответственным во время пандемии коронавируса.

Кроме того, мэр позволил себе неподобающие высказывания в адрес спортсменки. В частности, он спросил у чемпионки, запрещено ли ей вступать в романтические отношения.

Позднее Кавамура принес извинения девушке. Также он выразил готовность возместить Олимпийскому комитету Японии стоимость изготовления новой золотой медали.