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Олимпийской чемпионке заменят медаль, которую укусил японский мэр

Автор: Дмитрий Кузнецов

Чемпионка Олимпиады-2020 по софтболу Миу Гото получит новую золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр города Нагоя Такаси Кавамура. Градоначальник не спросил разрешения у спортсменки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Kyodo.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время встречи олимпийской чемпионки с руководством города Нагоя, в котором она родилась. Спортсменка надела на шею мэра медаль, Кавамура отметила, что награда тяжелая и попробовал ее на зуб.

Поступок мэра вызвал критику в соцсетях, поскольку мэр не спросил у Гото разрешения укусить медаль. Его поступок пользователи назвали безответственным во время пандемии коронавируса.

Кроме того, мэр позволил себе неподобающие высказывания в адрес спортсменки. В частности, он спросил у чемпионки, запрещено ли ей вступать в романтические отношения.

Позднее Кавамура принес извинения девушке. Также он выразил готовность возместить Олимпийскому комитету Японии стоимость изготовления новой золотой медали.

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ЯпонияОлимпиада 2020