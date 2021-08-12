Олімпійській чемпіонці замінять медаль, яку вкусив японський мер

Інцидент стався минулого тижня під час зустрічі олімпійської чемпіонки з керівництвом міста Нагоя, в якому вона народилася. Спортсменка одягла на шию мера медаль, Кавамура зазначила, що нагорода важка і спробував її на зуб.

Вчинок мера викликав критику в соцмережах, оскільки мер не запитав у Гото дозволу вкусити медаль. Його вчинок користувачі назвали безвідповідальним під час пандемії коронавірусу.

Крім того, мер дозволив собі неналежні висловлювання на адресу спортсменки. Зокрема, він запитав у чемпіонки, чи заборонено їй вступати в романтичні стосунки.

Пізніше Кавамура приніс вибачення дівчині. Також він висловив готовність відшкодувати Олімпійському комітету Японії вартість виготовлення нової золотої медалі.