"Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион

К НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост Президента Украины относительно проведения дебатов Петра Порошенка и Владимира Зеланского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НСК "Олимпийский".

Как отмечается, от представителя Порошенко поступил запрос на проведение дебатов на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.

"ГП НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

Кроме того, сообщалось, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільному" 19 апреля пройдут, даже если кандидаты не появятся в студии. 19 апреля в 20:00 на базе "Суспільного" все будет готово к проведению дебатов. Если Порошенко и Зеленский не придут на экране будет бегущая строка с текстом "Простите, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах". В то же время Аласания заявил, что общая смета теледебатов на "Суспільному" в течение одного часа составит около 5,6 млн гривен.

Отметим, на прошлой неделе Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский". Порошенко согласился на условия оппонента, заявив "стадион так стадион". В настоящее время проводится подготовка к дебатам.