"Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон

До НСК "Олімпійський" надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на пост Президента України щодо проведення дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НСК "Олімпійський".

Як зазначається, від представника Порошенка надійшов запит на проведення дебатів на 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня 2019 року.

"ДП НСК "Олімпійський" ініційовано переговорний процес з представниками зазначених кандидатів з приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова фракції БПП у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського та Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

Крім того, повідомлялося, що дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня пройдуть, навіть якщо кандидати не з'являться в студії. 19 квітня о 20:00 на базі "Суспільного" все буде готове до проведення дебатів. Якщо Порошенко та Зеленський не прийдуть, на екрані буде біжучий рядок з текстом "Вибачте, кандидати на пост президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах". Водночас Аласанія заявив, що загальний кошторис теледебатів на "Суспільному" протягом однієї години складе близько 5,6 млн гривень.

Зазначимо, минулого тижня Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати на стадіон НСК "Олімпійський". Порошенко погодився на умови опонента, заявивши "стадіон так стадіон". Наразі проводиться підготовка до дебатів.