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Олимпийский комитет поддержал санкции WADA против России

Новости » Спорт     26.11.2019 - 17:21
Олимпийский комитет поддержал санкции WADA против России
Иллюстративное фото (wada-ama.org)

Российским спортсменам могут разрешить выступать под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал санкции комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российской Федерации из-за допинговых нарушений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Так, олимпийский комитет обратился к WADA с просьбой предоставить Совету Европы и ЮНЕСКО все документы, доказывающие допинговые нарушения российских спортсменов и причастности к этому властей РФ.

Также в МОК поддержали идею комитета WADA позволить российским спортсменам, которые не замешаны в допинговом скандале, выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет WADA рекомендовал отстранить российских спортсменов от международных соревнований на 4 спортивные годы из-за допинговых нарушений. Окончательное решение антидопинговое агентство WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Кроме того, WADA дало России три недели, чтобы объяснить ситуацию с изменением данных московской антидопинговой лаборатории. Тогда в агентстве заявляли, что если вина будет доказана, то российских спортсменов полностью отстранят от соревнований.

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