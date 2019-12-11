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Олімпійський комітет Британії закликав посилити санкції проти Росії

Новини » Політика     11.12.2019 - 21:04
Олімпійський комітет Британії закликав посилити санкції проти Росії
Ілюстративне фото (wada-ama.org)

У Британії закликають вжити максимально можливих заходів проти Москви

Керівник Національного олімпійського комітету Британії Хью Робертсон закликав вжити максимально можливі санкції щодо Російської Федерації у зв'язку з допінговим скандалом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Як заявив Робертсон, Британія не хоче допустити участі російських спортсменів на Олімпійських іграх під нейтральним прапором, як це було під час Олімпіади-2018 у Південній Кореї.

"Ми підтримуємо максимально можливі санкції проти Росії. У Пхенчхан британські спортсмени змагалися з російською командою, нехай і під іншим ім'ям. Це не повинно повторитися", - наголосив він.

Крім того, керівник британського НОК назвав допінгові порушення російських спортсменів "великою чорною хмарою", яка нависає над олімпійським рухом.

"Протягом трьох Олімпіад ми стикаємося з проблемою систематичного вживання допінгу російськими спортсменами. Я б порівняв це з навислої над олімпійським рухом величезної чорною хмарою", - додав Робертсон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило Росію від двох наступних Олімпійських ігор. Заборона триватиме чотири роки. Однак російським спортсменам дозволили виступати під нейтральним прапором і без гімну.

Крім того, WADA позбавило Росію права поборотися за проведення Олімпійських ігор-2032. РФ не зможе претендувати на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року незалежно від того, чи проводиться конкурс протягом або після дії заборони.

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