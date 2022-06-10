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Олимпийский чемпион получил 16 лет тюрьмы за убийство

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Монголия, Пятница 10 июня 2022 13:05
Олимпийский чемпион получил 16 лет тюрьмы за убийство Фото: Найдангийн Тувшинбаяр (ijf.org)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийский чемпион-2008 по дзюдо Найдангийн Тувшинбаяр сядет за решетку после убийства одного из своих товарищей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sonin.mn.

38-летний экс-спортсмен узнал приговор по делу об убийстве. В апреле прошлого года он в состоянии алкогольного опьянения избил своего друга. Впоследствии тот умер от полученных травм.

"Я невероятно сожалею о случившемся и признаю свою вину. Погибший был моим лучшим другом, стоял за моими успехами. Приношу семье, братьям и родителям погибшего искренние извинения. Я не хотел его убивать", – рассказал Тувшинбаяр на скамье подсудимых.

Дзюдоист полностью признал свою вину и, по всей видимости, не будет подавать апелляцию на решение суда о заключении на 16 лет. Тувшинбаяр также обязался до конца жизни помогать семье погибшего.

На Олимпиаде-2008 в Пекине спортсмен стал первым чемпионом в истории Монголии. На следующих Играх в Лондоне он взял "серебро" в весе до 100 кг.

К слову, Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

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