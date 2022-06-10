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Олімпійський чемпіон отримав 16 років в'язниці за вбивство

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Монголія, П'ятниця 10 червня 2022 13:05
Олімпійський чемпіон отримав 16 років в'язниці за вбивство Фото: Найдангійн Тувшинбаяр (ijf.org)
Автор: Антон Федорців

Олімпійський чемпіон-2008 із дзюдо Найдангійн Тувшинбаяр сяде за ґрати після вбивства одного зі своїх товаришів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sonin.mn.

38-річний екс-спортсмен дізнався вирок у справі про вбивство. Торік у квітні він у стані алкогольного сп'яніння побив свого друга. Той згодом помер від отриманих травм.

"Я неймовірно жалкую через те, що трапилося, і визнаю свою провину. Загиблий був моїм найкращим другом, стояв за моїми успіхами. Приношу сім'ї, братам і батькам загиблого щирі вибачення. Я не хотів його вбивати", – розповів Тувшинбаяр на лаві підсудних.

Дзюдоїст повністю визнав свою провину та, вочевидь, не подаватиме апеляцію на рішення суду про ув'язнення на 16 років. Тувшинбаяр також зобов'язався до кінця життя допомагати сім'ї загиблого.

На Олімпіаді-2008 у Пекіні спортсмен став першим чемпіоном в історії Монголії. На наступних Іграх у Лондоні він узяв "срібло" у вазі до 100 кг.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет не допустив РФ і Білорусь до тендеру з прав на трансляцію двох Олімпіад.

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