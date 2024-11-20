Олімпійський чемпіон отримав солідний гонорар від Усика: відео

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією низки боксерських організацій Олександр Усик передав тріумфатору Олімпіади в Парижі Олександрові Хижняку грошову винагороду за золоту медаль Ігор 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Pay .

37-річний домінатор хевівейту зустрівся з молодшим колегою, щоб виконати передолімпійську обіцянку. Тоді чемпіон пообіцяв заплатити 100 тисяч доларів за "золото" Олімпіади-2024.

"Як я і обіцяв до Олімпійських ігор, еквівалент 100 тисяч доларів нарахований на картку Ready To Pay, а олімпійський чемпіон тут. Дякую тобі дорогенький, за твоє "золото", за твою роботу і твою самовідданість. Ти заслуговуєш на більше. Це мала частина того, що ми можемо зробити сьогодні", – заявив Усик.

Водночас чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO дав нову обіцянку. За словами Усика, олімпійські чемпіони 2028 року також отримають 100 тисяч доларів від нього. Наступні Ігри прийме американський Лос-Анджелес.

Хто такий Олександр Хижняк

Уродженець Полтави, до лав збірної України потрапив у 2013 році. Майже паралельно розпочав виступи за напівпрофесіональну команду "Українські отамани".

За роки в аматорах завоював чимало престижних нагород. У 2017-му став чемпіоном Європи та світу в середній вазі. На Європейських іграх двічі завоював "золото" – в середньому та напівважкому дивізіонах (2019, 2023). На Олімпіаді-2020 задовольнився срібною медаллю, а на Іграх-2024 здобув золоту нагороду.

Прізвисько – "Полтавський танк". Повний кавалер ордену "За заслуги", нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V, IV ст. Після Олімпійських ігор у Парижі взяв час на роздуми щодо переходу з любителів у професіонали.